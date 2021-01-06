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تعافي أول طفلة مصابة بفيروس كورونا بـ"الأطفال التخصصي" في بنها

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تعافي أول طفلة مصابة بفيروس كورونا بـ"الأطفال التخصصي" في بنها تعافي أول طفلة مصابة بفيروس كورونا بـ"الأطفال التخصصي" في بنها

مصراوي Masrawy

05:32 م الأربعاء 06 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، تعافي أول حالة أصيبت بفيروس كورونا، ودخلت العزل المخصص للأطفال بالمستشفى، وهي الطفلة "إيرين" 6 أعوام، والتي دخلت المستشفى في حالة صعبة، وارتفاع في درجة الحرارة وأعراض الفيروس.

وكان قد أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، وجود 6 أطفال اشتباه كورونا جرى حجزهم بالمستشفى، منهم حالة كان وضعها الصحي حرج ومحجوزة منذ أسبوع، وتحسنت حالتها وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

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