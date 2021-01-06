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انطلاق مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي.. والصحة تكشف تفاصيل اليوم الأول

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انطلاق مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي.. والصحة تكشف تفاصيل اليوم الأول انطلاق مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي.. والصحة تكشف تفاصيل اليوم الأول

مصراوي Masrawy

05:25 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى المستجد" تحت شعار "100 مليون صحة"، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة انطلقت اليوم بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وستنطلق بجميع المحافظات تدريجيًا، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم، أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع "مجاهد" أنه تم تخصيص 20 ألف فريق طبي للمرور على المنازل لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للفيروس وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.

وأشار إلى أنه سيتم متابعة الحالات أيضًا من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، فضلاً عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابات عالية من الفيروس، لافتًا إلى تلقي استفسارات المواطنين عن المبادرة على الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة، (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة " بالإضافة إلى الخط الساخن (105).

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