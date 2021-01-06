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أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء

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اطلع على جهودها خلال جائحة كورونا

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب أمير منطقة تبوك، في مستهل اللقاء بالدكتور "الجضعي"، والوفد المرافق له، متمنيا لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

كما اطلع، خلال اللقاء على تقرير عن أعمال الهيئة وأنشطتها وبرامجها، اشتمل على تقرير عن فرع الهيئة في المنطقة، وجهودها، خلال جائحة كورونا في مجال توفر وسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وما تم في إجازة اللقاح والموافقة عليه.

وأكد الدور المهم للهيئة في توعية المواطنين والمقيمين بكل ما يتعلق بسلامة الغذاء والدواء بشكل عام، منوها بما تحظى به الهيئة من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقيام بدورها المنوط بها.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على دعمه المستمر لأنشطة الهيئة في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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