"الحويطي" إلى "الرابعة عشرة" بأمانة عسير

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أصدر مجلس الوزراء قرارًا بترقية رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي، إلى المرتبة الرابعة عشرة.

ورفع المهندس "الحويطي" خالص الشكر ووافر التقدير والامتنان، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليانه من دعم مستمر لكل قطاعات الدولة، أيدهم الله.

كما عبر عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية التي استمدها من الدعم والتوجيهات المتواصلة لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، بإشراف ومتابعة حثيثة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، والتي ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

يذكر أن المهندس "الحويطي" من الكفاءات العلمية والإدارية والقيادية المتميزة في مجال القطاع البلدي؛ حيث تقلد العديد من المناصب وتنقل في العمل رئيسًا لعددٍ من بلديات المملكة، تاركًا بصمات مميزة تشهد له بعمل مميز.