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عقرهما كلب مسعور.. إصابة مسن وطفل بجروح في الدقهلية

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عقرهما كلب مسعور.. إصابة مسن وطفل بجروح في الدقهلية عقرهما كلب مسعور.. إصابة مسن وطفل بجروح في الدقهلية

مصراوي Masrawy

05:09 م الأربعاء 06 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب مسن وطفل بعقر كلب مسعور، خلال سيرهما بأحد شوارع مدينة المطرية في الدقهلية، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من كل من علي حافظ علي اللبان، ٧٠ عامًا، بالمعاش، ومقيم خلف محطة القطار مصابًا بجرح بالكتف الأيمن، وهاني السيد ٣١ عامًا بإصابه نجله "معاذ" ٦ أعوام بجرح أسفل العين اليمنى ويقيمان بندر المطرية إدعاء عقر كلب.

وبسؤالهما قررا أنهما حال سير الأول ونجل الثاني بأحد الشوارع بمنطقة "الغصنة " في بندر المطرية عقرهم كلب ضال، ما أدى لحدوث إصابتها ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

جرى تحويل المصابين إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شرطة المطرية، وجاري العرض على النيابة العامة.

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