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تخصيص 13378 فدانًا لزراعة النخيل بالوادي الجديد

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تخصيص 13378 فدانًا لزراعة النخيل بالوادي الجديد تخصيص 13378 فدانًا لزراعة النخيل بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

05:06 م الأربعاء 06 يناير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

خصصت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساحة 13378 فدانًا لزراعة أشجار النخيل في 7 مواقع بالمركز، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 2 مليون نخلة في الوادي الجديد.

وأكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، التعاقد وبدء العمل وتسليم المواقع في 51 مزرعة، لتنفيذ المبادرة، وجرى توريد 10% من قيمة التعاقد مع المستثمرين الذين يتولون زراعة النخيل في المساحات المخصصة لهم بالمركز وقراه.

وأوضح الطماوي، أن الوحدة المحلية خصصت 7 مواقع بالمركز لتنفيذ المبادرة، وجرى تخصيص 5 أفدنة بالمدينة لمستثمر واحد، و1243 فدانًا لـ 6 مستثمرين، بالوحدة المحلية لقرى المنيرة، و2831 فدانًا لـ 16 مستثمرًا ومنتفعًا بالوحدة المحلية لقرى جناح، و 6758 فدانًا لـ 21 آخرين بالوحدة المحلية لقرى فلسطين، و 1500 فدان لمستثمرين اثنين بالوحدة المحلية لقرى صنعاء و1000 فدان لـ 3 مستثمرين في زمام الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق، و 1000 فدان بالوحدة المحلية لقرى الشركة لمستثمر واحد.

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