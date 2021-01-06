في 3 أيام.. إغلاق 52 مطعمًا و19 مركزًا للدروس الخصوصية بالفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

حررت محافظة الفيوم، على مدار 3 أيام 3577 مخالفة لعدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي يجري تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه جرى إغلاق 52 مقهى ومطعمًا، لمخالفة القرارات الوزارية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي للمرتادين، وكذا إغلاق 19 ورشة ومحلًا تجاريًا للعمل في غير الأوقات المقررة، إو 19 مركزًا للدروس الخصوصية، وتحرير 3577 مخالفة عدم ارتداء الكمامة للسائقين ومستقلي سيارات الأجرة.