مفوضي الدولة توصي بإلزام "تنظيم الإعلام" بحجب فيديوهات الإلحاد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقرير بالرأي القانوني في الدعوي رقم 52222 لسنة 71 قضائية، قد أوصى بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الفيديوهات الإلحادية الخاصة بالمدعو/ شريف جاير من موقع اليوتيوب وكافة الروابط الإلكترونية الخاصة به.

وأوضح سعد مقيم الدعوى، أنه قد تقدم بالدعوى لمحكمة القضاء الإداري مطالباً كل من رئيس الوزراء بصفته، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب فيديوهات الإلحاد من اليوتيوب عن مصر.

وأشار سعد إلى أن الدعوى تضمنت طلب حجب قناة اليوتيوب والفيديوهات الخاصة بالمدون شريف جابر والتي تبث أفكار الإلحاد، وتزدري الدين الإسلامي والمسيحي، كما تحض على الكراهية والعنف والتحريض على الدولة المصرية والأمن القومي المصري، والمصالح العليا للدولة.

وقال سعد إن تقرير هيئة المفوضين قد أهابت بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يقف متربصاً ضارباً بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يزدري ديناً سماوياً أو ينال من أحد الرسل أو الأنبياء أو يتعرض للذات الإلهية بأي نوع من عبارات تحمل السخرية أو الاستهزاء أو انتقاصاً، وأن يكون قرار الحجب هو الخطوة الأولى لإيقافه وردعه ومنعه من نشر أفكاره الشاذة بين أبنائنا وبناتنا.

وجاء في تقرير هيئة المفوضين أن حجب القناة الخاصة بالمدعو شريف جابر جزء من حفظ الدين، ولا ريب أن ما يبثه المدعو من أفكار ملحدة شاذة من شأنه المساس بمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وحماية للمجتمع المصري من الفتن والاضطرابات وحماية معتقداته وثوابته الدينية وهو أمراً مقدماً على أي اعتبار مادي آخر، فإذا أخلت الدولة بهذا الالتزام فإنها تكون قد أخلت بأهم واجباتها تجاه شعبها.

وأشار سعد إلى أنه قد سبق وحصل على حكم من محكمة جنح الإسماعيلية في القضية رقم 3729 بحبس شريف جابر ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ألف جنيه لما نسب إليه من تهم بموجب المادة 161 عقوبات، حيث دأب على نشر الفيديوهات الإلحادية التي تتعارض وثوابت المجتمع المصري، وتطاوله على الذات الإلهية، والسخرية من الدين الإسلامي، وتعمده الإساءة للدين بدعوي الحرية والتعبير عن الرأي.