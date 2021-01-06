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سول تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين

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سول تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين سول تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين

مصراوي Masrawy

05:28 م الأربعاء 06 يناير 2021

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

قررت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تمديد حظر الرحلات الجوية المباشرة القادمة من بريطانيا، لمدة أسبوعين آخرين، لمنع انتشار السلالة الجديدة من المستجد التي تم اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تمديد الحظر على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين، حتى 21 يناير الجاري، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وتم تسجيل 11 حالة من السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا، إضافة إلى حالة واحدة من سلالة أخرى تنتشر في جنوب إفريقيا.

يذكر أنه تم حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا أولًا في 23 ديسمبر الماضي، ثم تم تمديده في 28 ديسمبر حتى غدًا الخميس.

يُذكر أن كوريا الجنوبية سجلت 840 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم، بينها 809 حالات محلية المصدر، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 65 ألفًا و818 إصابة.

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