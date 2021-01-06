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موريتانيا تقرر رفع تعليق صلاة الجمعة والجماعة بشروط

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موريتانيا تقرر رفع تعليق صلاة الجمعة والجماعة بشروط موريتانيا تقرر رفع تعليق صلاة الجمعة والجماعة بشروط

مصراوي Masrawy

05:28 م الأربعاء 06 يناير 2021

نواكشوط - (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية بموريتانيا، اليوم الأربعاء، رفع التعليق عن صلاة الجمعة والجماعة ولكن بشروط حددها كبار العلماء في فتوى اليوم.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تقرر رفع التعليق عن صلاتي الجمعة والجماعة بعد ثلاثة أسابيع من تعليق هذه الصلوات تفاديا لتفشي "، وأن الشروط هي التي حددتها هيئة كبار العلماء بموريتانيا.

وكانت هيئة كبار العلماء بموريتانيا قد حددت في فتوى عنها أن شروط العودة إلى صلاة الجمعة والجماعة في المساجد هي نزع فرش المساجد وتعقيمها بشكل مستمر واحترام التباعد ووضع الكمامات وتخفيف الخطبة، واستثنت الهيئة المرضى وكبار السن من أداء هذه الصلوات.

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