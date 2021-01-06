لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. الأوقاف تغلق 57 مسجدا بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أنه تم غلق 57 مسجدا على مستوى الجمهورية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إنه تم إغلاق 21 مسجدا بمحافظة القليوبية و10 بالإسماعيلية، وسبعة بدمياط، ومسجدين بالمنوفية، ومسجد بالإسكندرية، وآخر بالبحيرة، و5 بالدقهلية، ومسجدين بالفيوم، وثلاثة بالجيزة، وخمسة بمحافظة شمال سيناء، ومسجد النور بالعباسية.

وأِشارت إلى أنه تم غلق المساجد حرصا على حماية المصلين، وفقا لتعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالتشديد على متابعة التزام جميع رواد المساجد بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة التباعد الاجتماعي لتجنب غلق المساجد غير الملتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على أن طاعة الله لا تنال بمعصيته في أذى الخلق.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قد أكد: «أن من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة».

وقال وزير الأوقاف: «بما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع و الصالح العام، فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية».

وأوضح أنه إذا كانت هذه المخالفة إثمًا ومعصية، فإن الأولى بمن يقصد بيوت الله عز وجل، ابتغاء مرضاته أن يلتزم بها، مؤكدا أن طاعة الله عز وجل لا تُنال بمعصيته ولا بأذى الخلق.

ولفت إلى أنه في حال عدم التزام المصلين بهذه الإجراءات يرجى مخاطبة مدير المديرية كتابة بذلك، مع تفويضنا لجميع مديري المديريات باتخاذ إجراءات غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بهذه الإجراءات، واتخاذ اللازم تجاه أي مسئول أو أي من العاملين بالمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه الالتزام بهذه الإجراءات.

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