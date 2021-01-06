رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال جبر "يسعدني أن أهدي قداستكم أطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الأخوة الأقباط بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى سائر المصريين بالخير واليمن والبركات".

وأضاف جبر، أن "الكنيسة المصرية كانت ومازالت تلعب دوراً كبيراً في نشر التسامح الرافض للتطرف؛ ومصر تضرب نموذجًا فريدًا في التماسك والترابط الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين".

وأكد أن "المصريين نسيج واحد منذ فجر التاريخ مترابطين معاً ضد أهل الشر، وهو ما يظهر جلياً في الاحتفالات الدينية المصرية"، مضيفاً أن ذلك أهم ما يميز الشعب المصري. وأتم "مصر ستظل بلد السلام والمحبة، وندعو المصريين مسلمين ومسيحيين إلى الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة التحديات ولدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر".