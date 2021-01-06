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لجنة أزمة.. الأوقاف تسحب قرار تفويض المديريات بغلق المساجد المخالفة للإجراءات الاحترازية

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لجنة أزمة.. الأوقاف تسحب قرار تفويض المديريات بغلق المساجد المخالفة للإجراءات الاحترازية لجنة أزمة.. الأوقاف تسحب قرار تفويض المديريات بغلق المساجد المخالفة للإجراءات الاحترازية

مصراوي Masrawy

04:54 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، سحب قرار الدكتور محمد مختار جمعة بتفويض وكلاء الوزارة بغلق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية، وإسناد الأمر للجنة أزمات تم تشكيلها بالديوان العام.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من: الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، الدكتور أحمد عبد الرؤوف، مدير عام الشئون القانونية، والشيخ أحمد عبد المنعم، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، لاتخاذ ما تراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا>

وأكد وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أنه سيتم غلق أي مسجد بناءً على قرار اللجنة، حال أن رأى مدير أي مديرية ضرورة تستدعي الغلق، وعليه رفع الأمر فورا لرئيس اللجنة، لتقرر ما تراه مناسبا سواء في أمر الغلق أم مجازاة المقصر، مع عدم اتخاذ أي إجراءات فردية في هذا الشأن، ولا يتم إعادة فتح أي مسجد تم غلقه إلا بمعرفة اللجنة وقرار منها، سواء أكان قد تم غلقه قبل هذا التنبيه أو تم غلقه بعده.

وأكدت الوزارة أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي بكل حزم.

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