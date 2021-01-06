ضبط 46 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة عن ضبط 46 قطعة سلاح ناري، بحوزة 41 متهما، وضبط 118 قضية مخدرات، بإجمالي (128) متهما. وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 48463 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي 5293 محكوما عليهم.

كما ضبطت الحملات 24937 مخالفة مرورية متنوعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.