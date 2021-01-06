أخبار عاجلة

"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية -
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت -
"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020 -
تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير -
"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل -
شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي -
"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان -
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم -
مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل "ترامب" -
أمير تبوك يشهد مراسم توقيع عقود إنشاء واستكمال مشاريع خدمية وأنسنة المدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس اليمني ينتقد تدخل إيران في شؤون بلاده

Print
الرئيس اليمني ينتقد تدخل إيران في شؤون بلاده الرئيس اليمني ينتقد تدخل إيران في شؤون بلاده

مصراوي Masrawy

05:02 م الأربعاء 06 يناير 2021

عدن - أ ش أ

انتقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ما سمّاه تدخل إيران الفاضح في الشأن اليمني ودعمها الميداني لأعمال ميليشياتها من خلال أعمال ما يسمى سفيرها في صنعاء ونشاطه وتواجده المخالف للأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية.

وأشاد هادي - خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، وفقًا لقناة (العربية الحدث) اليوم الأربعاء- بدعم الأمين العام للأمم المتحدة للحكومة الجديدة واستنكاره لحادثة استهداف مطار عدن الدولي، مثمنًا بجهود المملكة العربية ودول التحالف الداعم لليمن.

وأعرب عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة ولجهوده الرامية لتحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني، كما بارك خطوات واتفاق المصالحة التي أسفرت عنها قمة العلا في المملكة العربية السعودية بما يعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتوحيد الجهود خدمة لشعوب وبلدان المنطقة ومنها اليمن التي جددت القمة على مواقف وقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن.

من جهته.. أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن عن تطلعه إلى زيارة العاصمة المؤقتة عدن للتأكيد ودعم ومباركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود وإدانة استهداف المنشآت المدنية والأبرياء من قبل أعداء السلام، مؤكدًا تقديم المساندة في هذا الإطار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان

"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

السعودية: تصنيف أمريكا لمليشيا الحوثي منظمة إرهابية يسهم في وضع حد لأعمالها

السعودية: تصنيف أمريكا لمليشيا الحوثي منظمة إرهابية يسهم في وضع حد لأعمالها

شبكة عيون الإخبارية