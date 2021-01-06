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يطالب نائبه بالتدخل لمنع إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية

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ترامب يطالب نائبه بالتدخل لمنع إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية يطالب نائبه بالتدخل لمنع إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية

مصراوي Masrawy

05:00 م الأربعاء 06 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):

طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد نائبه مايك بنس، عبر موقع تويتر، بالتدخل لمنع إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي فاز بها جو بايدن.

وكتب ترامب على حسابه على موقع تويتر :"الولايات تريد تصحيح أصواتها، والتي تدرك الآن أنها تستند إلى مخالفات وتزوير".

وأضاف :"كل ما على مايك بنس فعله هو إعادتها (النتائج) إلى الولايات. ونحن سنفوز. افعلها يا مايك، هذا هو وقت الاستبسال!".

وكانت "سي.إن.إن" الأمريكية ذكرت اليوم أن بنس أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع حجب مصادقة الكونجرس على فوز بايدن.

ومن المقرر أن يجتمع الكونجرس اليوم للتصديق على فوز بايدن. وسيترأس بنس الجلسة.

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مصراوي Masrawy

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