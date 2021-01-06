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دراسة تكشف مدة استعادة حاسة الشم لدى المصابين بكورونا

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دراسة تكشف مدة استعادة حاسة الشم لدى المصابين بكورونا دراسة تكشف مدة استعادة حاسة الشم لدى المصابين بكورونا
أجريت على 2500 شخص من 18 مستشفى

دراسة تكشف مدة استعادة حاسة الشم لدى المصابين بكورونا

كشفت دراسة علمية أجراها مجموعة من العلماء الأوروبيين، عن الفترة التي يقضيها المصابون بفيروس كورونا المستجد من أجل استعادة حاسة الشم التي يعد فقدانها من أكثر الأعراض شيوعاً لدى المصابين.

وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "جورنال أوف انتيرنال ميديسين"، فإن الدراسة شملت 2500 مريض بكوفيد-19، تم اختيارهم من 18 مستشفى من عدد من الدول الأوروبية.

وأوضحت الدراسة أن "انخفاض الإحساس أو الفقدان الكامل للرائحة، كان موجودًا في 85.9٪ من حالات الإصابة بشكل خفيف بمرض كوفيد-19، وفي 4.5٪ بشكل متوسط، وفي 6. 9٪ من الحالات الشديدة والحرجة"، بحسب ما ذكر موقع " اليوم".

وأشارت الدراسة إلى أن مدة ضعف حاسة الشم 21.6 يوماً، إلا أن نحو ربع المصابين يستعيدون حاسة الشم بالكامل وتمامًا حتى بعد شهرين، فيما أكد مؤلف الدراسة الدكتور جيروم ر ليتشين، من جامعة ساكلاي بباريس، أن ضعف حاسة الشم يبدو أكثر انتشارًا في الحالات الخفيفة من كوفيد-19، مما هو عليه في الحالات المتوسطة والثقيلة من المرض.

وأضاف أن "95٪ من المرضى يستعيدون حاسة الشم في غضون ستة أشهر بعد الإصابة بالمرض".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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