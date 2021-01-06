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ربيع ياسين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب بسبب اتهامات كورونا- (مستند)

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مصراوي Masrawy

04:49 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

تقدم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم، ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد وليد فاروق منظور، طبيب المصري للشباب لكرة القدم المشارك في كأس شمال إفريقيا تونس، بتهمة نشر أكاذيب وسبه وقذفه عبر برنامج تلفزيوني.

جاء البلاغ في ظل الأحداث المثارة في الفترة الأخيرة بسبب إصابات منتخب الشباب والتي أدت إلى خروجها من تصفيات أمم أفريقيا المقامة في تونس.

وقال ربيع ياسين في بلاغه رقم 34784 لسنة 2021، أن الطبيب "منظور" أن ربيع ياسين كان حامل لفيروس كورونا قبل سفره مع البعثة، وهو ما تسبب في إصابة الفريق، الأمر الذي نفاه الأخير، مؤكدا أنه محل افتراء -على حد وصفه- لتحميله المسؤولية أمام الجهات المعنية.

وطالب "ياسين" بمحاكمة المشكو في حقه، لما بدر منه من سب وقذف تشهير.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، في وقت سابق إحالة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.

إليكم نص البلاغ:

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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