إصابة ٧ في مشاجرة بين طاقم طبي وأسرة مريض بمستشفى بلقاس

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الدقهلية- رامي محمود:

أصيب طبيب و٣ ممرضات، و٣ أشخاص، في معركة نشبت باستقبال مستشفى بلقاس في محافظة الدقهلية، بين أسرة مريض توفي بغرفة العناية، وأحد الفرق الطبية.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، بوقوع مشاجرة وسقوط مصابين داخل مستشفى بلقاس المركزى.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة الرائد يوسف صبري، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة بين طرف أول "أحمد. س" 34 عامًا، طبيب بالعناية المركزة بالمستشفى "مصاب بسحجة في الرقبة"، و"إسراء. م" ٢٣ عامًا، ممرضة "مصابة بكدمة أسفل العين اليمنى" و"لمياء. ا" ٢٢ عامًا، ممرضة "مصابة بكدمة بالكتف الأيمن"، و"محمد. ع" ٢٢ عامًا، ممرض بالمستشفى، وطرف ثاني 3 أشخاص من أسرة المتوفي.

وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بالاعتداء عليهم بالضرب بالأيدى وإحداث ما بهم من إصابات، وكسر شراعة زجاج باب غرفة العناية المركزة بالمستشفى، على إثر وفاة أحد اقاربهم المحجوز بغرفة العناية المركزة.

وبسؤال الطرف الثاني اتهموا الطرف الأول بضربهم وإحداث إصابات بهم.

حرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة بلقاس وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.