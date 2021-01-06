أخبار عاجلة

"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية -
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت -
"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020 -
تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير -
"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل -
شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي -
"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان -
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم -
مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل "ترامب" -
أمير تبوك يشهد مراسم توقيع عقود إنشاء واستكمال مشاريع خدمية وأنسنة المدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تناولت آيس كريم وماتت.. مصرع عجوز في الدقهلية

Print
تناولت آيس كريم وماتت.. مصرع عجوز في الدقهلية تناولت آيس كريم وماتت.. مصرع عجوز في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:56 م الأربعاء 06 يناير 2021

الدقهلية-رامي محمود:

لقيت عجوز بقرية الدراكسة في منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعها، اليوم الأربعاء، عقب تناولها آيس كريم.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول"سنية. أ"، 60 عامًا، ربة منزل، مصابة بآلام في المعدة ادعاء تسمم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ، وبسؤال زوجة ابن المتوفية، أكدت أن جارهم "أيمن. ن"، 25 عامًا، سائق، كان في ضيافتها وناولها "آيس كريم"، وتسبب في إصابتها بإعياء شديد ومغص، ونقلها في التوكتوك صحبة زوجها إلى المستشفى وتوفيت هناك.

جرى التحفظ على المتهم لبيان سبب الوفاة واستدعاء مفتش الصحة لإيداع التقرير الطبي المبدأي، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

شبكة عيون الإخبارية