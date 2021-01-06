تناولت آيس كريم وماتت.. مصرع عجوز في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الدقهلية-رامي محمود:

لقيت عجوز بقرية الدراكسة في منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعها، اليوم الأربعاء، عقب تناولها آيس كريم.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول"سنية. أ"، 60 عامًا، ربة منزل، مصابة بآلام في المعدة ادعاء تسمم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ، وبسؤال زوجة ابن المتوفية، أكدت أن جارهم "أيمن. ن"، 25 عامًا، سائق، كان في ضيافتها وناولها "آيس كريم"، وتسبب في إصابتها بإعياء شديد ومغص، ونقلها في التوكتوك صحبة زوجها إلى المستشفى وتوفيت هناك.

جرى التحفظ على المتهم لبيان سبب الوفاة واستدعاء مفتش الصحة لإيداع التقرير الطبي المبدأي، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيق.