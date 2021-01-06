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بالصور.. وصول فريق لتدريب شباب جنوب سيناء على الحرف اليدوية

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بالصور.. وصول فريق لتدريب شباب جنوب سيناء على الحرف اليدوية بالصور.. وصول فريق لتدريب شباب جنوب سيناء على الحرف اليدوية

مصراوي Masrawy

04:54 م الأربعاء 06 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

وصلت وحدة متنقلة لتدريب الشباب على مهن الخياطة والكهرباء والسباكة، اليوم الأربعاء، إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة لتحسين الدخل.

وشهد اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، يرافقه أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة، وعدد من العاملين بالمديرية، أعمال تركيب وتجهيز الوحدة، وتثبيتها بمنطقة توشكى في الطور.

وقال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة، إنه على راغبي التدريب التوجه إلى مقر الوحدة المتنقلة بمنطقة توشكى لتسجيل بياناتهم.

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيجري التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر، بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين، بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل سنه عن 18 عامًا.

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