بالصور.. حملات لمتابعة الحقول الإرشادية للقمح بالوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

شن فريق من مهندسي الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية بمديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح، وعمل زيارات حقلية لكل من قرية جورمشين ٧ وبغداد وعدن وبئر ٧ وقري الخرطوم وبورسعيد وبولاق في مركز الخارجة.

وأشارت الدكتورة حنان الطيب، رئيس الفريق العلمي للنهوض بمحصول القمح بالبحوث الزراعية في الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إلى أن الحالة العامة لحقول القمح جيدة ولا يوجد أي إصابات.

ولفتت حنان، إلى ضرورة التنبيه على أهمية تطبيق التوصيات الخاصة بمحصول القمح خلال هذه الفترة من الموسم، والاهتمام بجرعات السماد المتبقية، وخاصة في الزراعات المتأخرة.بالحقول الإرشادية جيدة.