أخبار عاجلة

"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية -
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت -
"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020 -
تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير -
"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل -
شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي -
"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان -
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم -
مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل "ترامب" -
أمير تبوك يشهد مراسم توقيع عقود إنشاء واستكمال مشاريع خدمية وأنسنة المدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نزاع "تيغراي" تسبب في نزوح 2.2 مليون إثيوبي

Print
نزاع "تيغراي" تسبب في نزوح 2.2 مليون إثيوبي نزاع "تيغراي" تسبب في نزوح 2.2 مليون إثيوبي
نصفهم هربوا بعد حرق منازلهم

نزاع

أفاد جبريميسكل كاسا المسؤول الحكومي الكبير في الإدارة المؤقتة في تيغراي، اليوم (الأربعاء)، بأن نحو 2.2 مليون شخص نزحوا داخل منطقة تيغراي الإثيوبية، منذ اندلاع القتال هناك في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفر نصفهم تقريبًا بعد أن أحرقت منازلهم.

من ناحيته ذكر ميتيكو كاسا من مفوضية اللاجئين، أن 110 آلاف شخص نزحوا داخل تيغراي وأن 1.8 مليون بحاجة إلى تقييم، رغم أنه بين أن العدد الفعلي للنازحين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من العدد الحالي، وفقاً لـ"رويترز".

والرقم الذي قدمه المسؤول أكثر من ضعف التقدير السابق لعدد النازحين البالغ 950 ألفًا، والذي شمل 50 ألفًا فروا إلى الدول المجاورة.

وقيدت الفيدرالية الإثيوبية الوصول إلى تيغري بعد أن بدأ القتال في 4 نوفمبر بين قواتها وجبهة تحرير تيغراي الشعبية؛ وهي حزب سياسي كان يحكم الإقليم، وأعلنت الحكومة انتصارها في أواخر نوفمبر، رغم أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغري تعهدت بمواصلة القتال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحف اللبنانية: تصريحات جبران باسيل نسفت احتمالات تشكيل الحكومة

الصحف اللبنانية: تصريحات جبران باسيل نسفت احتمالات تشكيل الحكومة

ازاي الحكومة بتتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم.. مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة يجيب

ازاي الحكومة بتتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم.. مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة يجيب

البيت الأبيض: تنكيس الأعلام فوق مبان الحكومة لتكريم ضابطين قُتلا باقتحام الكونجرس

البيت الأبيض: تنكيس الأعلام فوق مبان الحكومة لتكريم ضابطين قُتلا باقتحام الكونجرس

"تيار المستقبل" اللبناني: تشكيل الحكومة الإصلاحية ينتظر توقيع الرئيس

"تيار المستقبل" اللبناني: تشكيل الحكومة الإصلاحية ينتظر توقيع الرئيس

شبكة عيون الإخبارية