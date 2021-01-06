إعلاميون ووزراء سابقون.. ننشر أبرز الأسماء المرشحة لتعيينات مجلس النواب (تحديث)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر خاصة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيصدر خلال ساعات، قرارًا بتعيين عدد من الأسماء بالمجلس الجديد؛ حيث من المقرر أن تنعقد أولى جلساته يوم الأحد المقبل الموافق 10 يناير الجاري.

وجاءت الأسماء المرشحة بحسب المصدر ، كالتالي:

1- إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية الأسبق.

2- نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي سابقًا.

3- علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

4- الصحفي عماد خليل.

5- درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق.

6- فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد.

7- حازم إمام، كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر، سابقا.

8- حسام غالي، كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر، سابقا.

9- الإعلامية دينا عبد الكريم.

10- محمد عمر، لاعب نادي الاتحاد السكندري سابقا.

11- الدكتور محمد السعيد، أستاذ النساء والتوليد.

12- إيمان العجوز، رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين.

13- السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق.

14- داليا السعدني، المهندسة المعمارية.

15- سحر عطية، رئيس قسم الهندسة المعمارية بحلوان.

16- آية مدني لاعبة الخماسي الحديث وعضو اللجنة الأولمبية.

17- الدكتور منصف نجيب سليمان نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق ومستشار الكنيسة.

18- الدكتورة فرحة عبدالعزيز أول عميد لطب المنصورة.

19- الدكتور محمد الوحش أستاذ زرعة الكبد بجامعة الازهر.

20- الشيخ سالم أبومراحيل، أحد شيوخ سيناء.

ووفقًا للمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020: "يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا)".

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