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محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

مصراوي Masrawy

03:55 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- مصراوي:

بعث أحمد راشد، محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالي: "يطيب لي أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأبناء الجيزة بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء، راجياً الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بوافر الصحة والسعادة متمثلين دائما بالقيم السامية التي جسدها السيد المسيح رمز التسامح والعطاء وأن تعم دعوته إلى الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية".

واختتم المحافظ برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق ومواصلة الرسالة في خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة .

كما يتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتهنئة إلى الأخوة المسيحيين مواطني المحافظة والشعب بأكمله، قائلا "يسعدني وبكل المحبة أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بأسره بكل خير".

ودعا محافظ الجيزة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحتهم وسلامتهم والحد من أي تجمعات وتحقيق التباعد الاجتماعي لمجابهة تفشي .

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