أخبار عاجلة

"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية -
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت -
"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020 -
تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير -
"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل -
شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي -
"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان -
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم -
مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل "ترامب" -
أمير تبوك يشهد مراسم توقيع عقود إنشاء واستكمال مشاريع خدمية وأنسنة المدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"غولدمان ساكس": قرار بخفض إنتاجها من النفط سيدعم الأسعار في الأسابيع المقبلة

Print
"غولدمان ساكس": قرار السعودية بخفض إنتاجها من النفط سيدعم الأسعار في الأسابيع المقبلة "غولدمان ساكس": قرار بخفض إنتاجها من النفط سيدعم الأسعار في الأسابيع المقبلة
توقّع أن يُسجل سعر خام برنت 65 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام

اعتبر بنك "غولدمان ساكس" قرار المملكة العربية ، خفض إنتاجها من النفط بموجب اتفاق "أوبك+"، إشارة إلى ضعف الطلب على الخام وسط إجراءات العزل العام الجديدة لمكافحة .

وفي مذكرة لمحللي البنك: "تحرك السعودية وتوقعات شح السوق في الربع الثاني من 2021، حيث يعزز تعافي الطلب القدرة على استئناف الإنتاج، سيدعمان الأسعار على الأرجح في الأسابيع المقبلة مما يفضي بنا إلى التأكيد على توقعاتنا الإيجابية بشأن النفط".

وسجل سعر خام برنت القياسي اليوم الأربعاء أعلى مستوى منذ فبراير بعدما قالت السعودية، أكبر مصدر عالمي للنفط، إنها ستخفض الإنتاج طواعية بمقدار مليون برميل يوميا إضافية في فبراير ومارس.

وستزيد وكازاخستان، العضوان في "أوبك+"، إنتاجهما بمقدار 75 ألف برميل يومياً، فيما سيُبقي بقية الأعضاء الإنتاج مستقراً.

وأشار المحللون إلى أن توقعاتهم المحدثة بشأن توازن السوق في الربع الأول من 2021 يعتريها الضعف، وأن أحدث خطط "أوبك+" تشير إلى فائض 250 ألف برميل يومياً، مقارنةً مع عجز في الإنتاج من قبل.

وأضافوا في مذكرتهم: "مستوى إنتاج أوبك+ في مارس سيظل منخفضاً مع بدء تعافي الطلب العالمي بقوة مدفوعا بالطقس الأكثر دفئاً وزيادة معدلات التطعيم. يشير هذا إلى أن المجموعة قد تعاني لرفع الإنتاج بالسرعة المطلوبة".

ويتوقع "غولدمان ساكس" أن يسجل سعر خام برنت 65 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان

"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان

السعودية: تصنيف أمريكا لمليشيا الحوثي منظمة إرهابية يسهم في وضع حد لأعمالها

السعودية: تصنيف أمريكا لمليشيا الحوثي منظمة إرهابية يسهم في وضع حد لأعمالها

وصول الدفعة الأولى من مطعوم سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الى الأردن

وصول الدفعة الأولى من مطعوم سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الى الأردن

"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان

"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان

شبكة عيون الإخبارية