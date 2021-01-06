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أمير الباحة: "قمة العلا" أكدت الدور الريادي للمملكة وأثبتت أنها بيت الخليج الأول

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أمير الباحة: "قمة العلا" أكدت الدور الريادي للمملكة وأثبتت أنها بيت الخليج الأول أمير الباحة: "قمة العلا" أكدت الدور الريادي للمملكة وأثبتت أنها بيت الخليج الأول
هنّأ القيادة بنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون

أمير الباحة:

رفع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الامين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اختُتِمَت في محافظة العلا.

وقال أمير الباحة في تصريح صحفي: تعد هذه القمة الخليجية التاريخية تأكيد على الدور الريادي للمملكة العربية في أنها بيت الخليج بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ولنا كل الفخر والاعتزاز بما بذله سمو ولي العهد من جهود متميزة نجحت في تحقيق اهداف هذه القمة التاريخية ليعود البيت الخليجي متماسكاً وقوياً ككيان واحد في مواجهة كل التحديات التي تحيط بالمنطقة.

ونوّه أمير المنطقة بالتنظيم والإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة واختيار الوقت والمكان المناسبين، لتكون مخرجاتها لم الشمل وتوحيد الصف وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس من خلال قمة الروابط الأخوية "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" رحمهما الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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