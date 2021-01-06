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إعلاميون ووزراء سابقون.. ننشر 16 اسمًا مرشحًا لتعيينات مجلس النواب

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إعلاميون ووزراء سابقون.. ننشر 16 اسمًا مرشحًا لتعيينات مجلس النواب إعلاميون ووزراء سابقون.. ننشر 16 اسمًا مرشحًا لتعيينات مجلس النواب

مصراوي Masrawy

03:46 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر خاصة إن الرئيس عبد الفتاح ، سيصدر خلال ساعات، قرارًا بتعيين عدد من الأسماء بالمجلس الجديد؛ حيث من المقرر أن تنعقد أولى جلساته يوم الأحد المقبل الموافق 10 يناير الجاري.

وجاءت الأسماء كالتالي:

1- إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية الأسبق.

2- نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي سابقًا.

3- علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

4- الصحفي عماد خليل.

5- درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق.

6- فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد.

7- حازم إمام، كابتن نادي ومنتخب ، سابقا.

8- حسام غالي، كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر، سابقا.

9- الإعلامية دينا عبد الكريم.

10- محمد عمر، لاعب نادي الاتحاد السكندري سابقا.

11- الدكتور محمد السعيد، أستاذ النساء والتوليد.

12- إيمان العجوز، رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين.

13- السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق.

14- داليا السعدني، المهندسة المعمارية.

15- سحر عطية، رئيس قسم الهندسة المعمارية بحلوان.

16- آية مدني لاعبة الخماسي الحديث وعضو اللجنة الأولمبية

17- الدكتور منصف نجيب سليمان نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق ومستشار الكنيسة

18- الدكتورة فرحه فرحة عبدالعزيز أول عميد لطب المنصورة

19- الدكتور محمد الوحش أستاذ زرعة الكبد بجامعة الازهر

ووفقًا للمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020: "يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا)".

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