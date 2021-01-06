أخبار عاجلة

"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية -
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت -
"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020 -
تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير -
"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل -
شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي -
"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان -
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم -
مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل "ترامب" -
أمير تبوك يشهد مراسم توقيع عقود إنشاء واستكمال مشاريع خدمية وأنسنة المدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مجانا وطوال 24 ساعة.. جهاز أكتوبر يوفر دورات مياه عمومية في المحاور الرئيسية

Print
مجانا وطوال 24 ساعة.. جهاز أكتوبر يوفر دورات مياه عمومية في المحاور الرئيسية مجانا وطوال 24 ساعة.. جهاز أكتوبر يوفر دورات مياه عمومية في المحاور الرئيسية

مصراوي Masrawy

03:32 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز 6 أكتوبر، أنه يتم العمل على توفير دورات مياه عمومية بالمجان لساكني المدينة وروادها في المحاور الرئيسية بالمدينة وكذلك الأماكن المكتظة بالمارة.

وأضاف الشربيني أن تنفيذ دورات المياه يتم بالتعاون مع إحدي الشركات المتخصصة وذلك في خطوة استباقية لتوفير حياة كريمة للسكان بشكل حضاري وتخفيف المعاناة على مرضى السكر.

وتابع رئيس الجهاز: "الوحدات موزعة بشكل أساسي في نطاق الخدمات على المحاور الرئيسية وتتميز بطراز معماري مميز وعصري تحتوي على دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل طوال الـ 24 ساعة.

وأوضح الشربيني، أن دورات المياه ملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة، كما أنها موضح عليها السير الذاتية لبعض الشخصيات التاريخية وكذلك تاريخ بعض الأماكن التراثية بهدف تتغير ثقافة استخدام الحمامات العمومية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

شبكة عيون الإخبارية