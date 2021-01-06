مجانا وطوال 24 ساعة.. جهاز أكتوبر يوفر دورات مياه عمومية في المحاور الرئيسية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز 6 أكتوبر، أنه يتم العمل على توفير دورات مياه عمومية بالمجان لساكني المدينة وروادها في المحاور الرئيسية بالمدينة وكذلك الأماكن المكتظة بالمارة.

وأضاف الشربيني أن تنفيذ دورات المياه يتم بالتعاون مع إحدي الشركات المتخصصة وذلك في خطوة استباقية لتوفير حياة كريمة للسكان بشكل حضاري وتخفيف المعاناة على مرضى السكر.

وتابع رئيس الجهاز: "الوحدات موزعة بشكل أساسي في نطاق الخدمات على المحاور الرئيسية وتتميز بطراز معماري مميز وعصري تحتوي على دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل طوال الـ 24 ساعة.

وأوضح الشربيني، أن دورات المياه ملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة، كما أنها موضح عليها السير الذاتية لبعض الشخصيات التاريخية وكذلك تاريخ بعض الأماكن التراثية بهدف تتغير ثقافة استخدام الحمامات العمومية.