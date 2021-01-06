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ضبط مالكة مخبز استولت على 471 ألف جنيه من أموال الدعم في البحيرة

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ضبط مالكة مخبز استولت على 471 ألف جنيه من أموال الدعم في البحيرة ضبط مالكة مخبز استولت على 471 ألف جنيه من أموال الدعم في البحيرة

مصراوي Masrawy

03:54 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة (مالكة مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لقيامها بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار واستيلائها على مبلغ (471,680 جنيه) قيمة فروق الأسعار طبقاً لتقرير الجهات المختصة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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