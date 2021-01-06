محامي هدير الهادي يطلب إخلاء سبيلها.. والمحكمة توقف نظر القضية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، وقف نظر استئناف فتاة تيك توك هدير الهادي على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه تعليقيا، لحين الفصل في طلب رد المحكمة.

وطلب الدكتور عصام الطباخ، محامي هدير الهادي، إخلاء سبيلها لحين الفصل في طلب الرد.

وقال "الطباخ" أمام المحكمة، إنه لأول مرة يرى مدعي بالحق المدني يطلب رد المحكمة، واصفا ذلك بأنه يريد إطالة أمد القضية وتعطيل الفصل في الدعوى.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بحبس "فتاة التيك توك" هدير الهادي سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وتحتوي على مواد إباحية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هدير الهادي، 23 عاماً، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها قبل شهر من القبض عليها، ووجهت لها النيابة تهمة صناعة فيديوهات مخلة على تطبيق التيك توك، تحرض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وتسئ لقيم الأسرة المصرية، والأعراف والقوانين.

وكشفت التحقيقات بأن المتهمة أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، يحوي على العديد من المقاطع الخادشة للحياء ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.