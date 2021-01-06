قاضي يغرم مواطن 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة بمحكمة السويس

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السويس- حسام الدين أحمد:

غرم المستشار محمد البغدادي، رئيس محكمة جنح فيصل والجناين بمحكمة السويس الابتدائية، مواطن 50 جنيهًا لمخالفته الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة.

ووجه رئيس المحكمة حرس القاعة بضبط المواطن وتغريمه في الحال، بعدما لاحظ خلال جلسة اليوم الأربعاء، شخصًا يجلس داخل القاعة دون ارتداء الكمامة.

وأوضح مصدر قضائي أن رئيس المحكمة بموجب سلطته يحق له اتخاذ هذا الإجراء، وأن توقيع الغرامة داخل المحكمة أمر جائز بمجرد عبور المواطنين المتقاضين بوابة المحكمة، باعتبارها مكان مغلق.