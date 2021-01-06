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تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 16 سفينة بميناء دمياط

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تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 16 سفينة بميناء دمياط تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 16 سفينة بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

03:44 م الأربعاء 06 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، تداول 16 سفينة حاويات وبضائع، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس وحدوث انتعاشة في حركة التفريغ داخل الأرصفة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 6347 طن يوريا، و3270 طن مولاس و2173 طن أسمنت و4800 طن فوسفات.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 15 ألف طن ذرة، و361 طن فول و1808 أطنان كلوريد إيثيلين، و1813 طن أبلاكاش، و655 طن خشب زان و7000 طن فول صويا، و5500 طن قمح و1723 طن خردة. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 114760 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 62169 طنًا.

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