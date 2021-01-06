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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8670.80 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8670.80 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8670.80 نقطة
بتداولات بلغت 6.5 مليارات ريال لأكثر من 195 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 11.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8670.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 195 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، والصمعاني، وصدق، وأنابيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة وفرة، ونسيج، وصناعة الورق، وإم أي إس، والتموين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.14%.

وكانت أسهم شركات صدق، وأمانة للتأمين، وكيان السعودية، وزين السعودية، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وسابك، ووفرة، والفخارية، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 198.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25047.98 نقطة، وبتداولات بلغت 116 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 810 آلاف سهم تقاسمتها 2349 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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