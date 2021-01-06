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رغم ضغط الرئيس عليه للتدخل في العملية

نقلت "سي إن إن" عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أبلغ الرئيس دونالد ترامب أنه لا يستطيع حجب مصادقة الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكرت المصادر أن "بنس" قال لـ"ترامب" إنه لا يملك السلطة للتأثير على عملية المصادقة، بعد أن ضغط "ترامب" على "بنس" للتدخل، محذراً إياه من أن رفضه حجب مصادقة الكونغرس سيكون ضاراً سياسياً له.

وأضافت أن "بنس" أكد لـ"ترامب" أن هناك جهات خارجية تقول إنه يملك السلطة للقيام بذلك في جلسة الكونغرس المقبلة، إلا أنه أُخْبِر من قبل المكتب الاستشاري في البيت الأبيض أنه لا يملك مثل هذه السلطة.