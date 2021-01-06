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وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح موديرنا

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وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح موديرنا وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح موديرنا

مصراوي Masrawy

03:46 م الأربعاء 06 يناير 2021

بروكسل - (د ب أ):

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بإصدار تصريح سوق مشروط لاستخدام لقاح الذي طورته شركة موديرنا الأمريكية.

يشار إلى أن هذا هو اللقاح الثاني الذي أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال الأمر بحاجة لموافقة المفوضية الأوروبية، التي طلبت مسبقا 160 مليون جرعة من اللقاح نيابة عن الدول الأعضاء في التكتل، على اللقاح، ومع ذلك فإن هذا يعتبر إجراء شكليا.

وكانت المفوضية قد أعطت بالفعل الضوء الأخضر للقاح فايزر/بيونتك في ديسمبر.

وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على تويتر: "بشرى سارة لجهودنا لجلب المزيد من لقاحات كورونا إلى الأوروبيين".

وأضافت: "نعمل الآن بأقصى سرعة للموافقة عليه وإتاحته في الاتحاد الأوروبي".

وسمحت الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل بالفعل باستخدام لقاح موديرنا.

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مصراوي Masrawy

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