أخبار عاجلة

"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية -
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت -
"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020 -
تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير -
"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل -
شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي -
"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان -
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم -
مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل "ترامب" -
أمير تبوك يشهد مراسم توقيع عقود إنشاء واستكمال مشاريع خدمية وأنسنة المدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جونسون: لا داعي للاعتقاد بأن سلالات كورونا الجديدة مقاومة للقاح

Print
جونسون: لا داعي للاعتقاد بأن سلالات كورونا الجديدة مقاومة للقاح جونسون: لا داعي للاعتقاد بأن سلالات كورونا الجديدة مقاومة للقاح

مصراوي Masrawy

03:42 م الأربعاء 06 يناير 2021

(وكالات):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد مبرر للاعتقاد بأن أي سلالة جديدة من لديها مقاومة للقاحات.

أدلى جونسون بالتعليقات في البرلمان ردا على طلب لتحديث المعلومات بشأن جهود لاختبار فعالية اللقاحات مع السلالات الجديدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنه تم حتى الآن، اكتشاف "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.

وفي منتصف ديسمبر، انتشر خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.

كما ذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد، تسمى 501.V2.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

وصول الدفعة الأولى من مطعوم سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الى الأردن

وصول الدفعة الأولى من مطعوم سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الى الأردن

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

شبكة عيون الإخبارية