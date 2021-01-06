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بعد المصالحة الخليجية.. المالديف تعلن عودة العلاقات مع قطر

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بعد المصالحة الخليجية.. المالديف تعلن عودة العلاقات مع قطر بعد المصالحة الخليجية.. المالديف تعلن عودة العلاقات مع قطر

مصراوي Masrawy

03:23 م الأربعاء 06 يناير 2021

ماليه - (د ب أ):

أعلنت المالديف، اليوم الأربعاء، عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع دولة قطر، كما رحبت بالمصالحة الخليجية.

وكتب وزير خارجية المالديف عبد الله شهيد، على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "ترحب المالديف بالتطورات الإيجابية التي شهدتها القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "لقد أجريتُ مناقشات مثمرة مع السلطات القطرية، ويسعدني أن أعلن قرار حكومة المالديف بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر".

وكانت المالديف قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو من عام 2017، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات معها.

وقالت خارجية المالديف في حينه إن قرار قطع العلاقات سببه "معارضتها القوية للأنشطة التي تشجع على الإرهاب والتطرف".

وكانت المالديف قد أسست علاقات دبلوماسية مع قطر عام 1984.

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