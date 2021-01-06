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لحالتين فقط.. الأزهر يمنح التناوب لمعلمات المعاهد طوال أيام الأسبوع

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لحالتين فقط.. الأزهر يمنح التناوب لمعلمات المعاهد طوال أيام الأسبوع لحالتين فقط.. الأزهر يمنح التناوب لمعلمات المعاهد طوال أيام الأسبوع

مصراوي Masrawy

03:31 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، منح التناوب للمعلمات الحوامل بداية من الشهر السادس، واللاتي يعولن أطفال أقل من ثمان سنوات، خلال الأسبوع بالكامل، وليس لمدة 3 أيام فقط.

ونص قرار الأزهر الشريف، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن ذلك جاء بناء على طلبات واستفسارات الكثير من معلمات المعاهد الأزهرية.

وعمم الأزهر منشورا على المناطق الأزهرية، بتطبيق بعض القرارات، طبقا لإجراءات مواجهة ، وهي كالتالي:

1 – يكون تواجد المعلمون والمعلمات وجميع العاملين بالتناوب بحيث يكون حضور ثلاثة أيام أسبوعيا.

2 – يتم تطبيق الإجازات الاستثنائية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء ويحق لرئيس العمل استدعائهم حسب حاجة العمل.

3 - التزام جميع المعلمين بالتواصل مع طلابهم من خلال التواصل الاجتماعي لمراجعة المناهج الدراسية ويتم متابعه ذلك من خلال الموجهين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

4 – منح الإجازة الاستثنائية للسيدات الحوامل من الشهر السادس ولمن يعولون أطفال اقل من 8 سنوات.

5 – الاعتداد بالنتائج التي لا تضاف للمجموع وتم اختبار الطلاب فيها واعتمادها.

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