أخبار عاجلة

"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية -
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت -
"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020 -
تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير -
"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل -
شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي -
"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان -
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم -
مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل "ترامب" -
أمير تبوك يشهد مراسم توقيع عقود إنشاء واستكمال مشاريع خدمية وأنسنة المدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

النمسا تُقدّم موعد توزيع لقاح كورونا.. والأولوية لهذه الفئات

Print
النمسا تُقدّم موعد توزيع لقاح كورونا.. والأولوية لهذه الفئات النمسا تُقدّم موعد توزيع لقاح كورونا.. والأولوية لهذه الفئات

مصراوي Masrawy

03:06 م الأربعاء 06 يناير 2021

فيينا- أ ش أ:

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن سوف تسرع وتيرة توزيع اللقاح ضد ، لتبدأ على الفور بدلا من الاسبوع المقبل.

وقال كورتس، الأربعاء، إن التطعيم هو عامل تغيير قواعد اللعبة في مكافحة الوباء لذلك لا ينبغي تخزين جرعات اللقاح وبدء توزيعها فى أسرع فرصة .

وذكر كورتس أن المسنين والفئات الضعيفة على وجه الخصوص لها الحق في التطعيم في أسرع وقت ممكن.

ولفت كورتس الى أنه ناقش هذا الامر مع وزارتي الدفاع والصحة ومع حكام الولايات النمساوية للاتفاق على خطة تسريع بدء التطعيم على نطاق واسع مشيرا الى أنه لن يتم الانتظار حتى 12 يناير الجاري وهو الموعد المحدد مسبقا لتوزيع اللقاح .

وذكر كورتس أن التطعيم يحتاج الى السرعة لانقاذ حياة الإنسان ولا يوجد سبب لتخزين جرعات التطعيم بشكل مؤقت حتى الاسبوع المقبل .

وأشار كورتس أن حصة النمسا من اللقاح لايمكن تغييرها لأنه قرار الاتحاد الاوروبي وكل دولة تحصل على حصتها العادلة من عملية الشراء التى قام بها الاتحاد الأوروبي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

وصول الدفعة الأولى من مطعوم سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الى الأردن

وصول الدفعة الأولى من مطعوم سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الى الأردن

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

شبكة عيون الإخبارية