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تفعيل خدمة "فوري" لشحن عدادات المياه بجنوب سيناء

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تفعيل خدمة "فوري" لشحن عدادات المياه بجنوب سيناء تفعيل خدمة "فوري" لشحن عدادات المياه بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

03:36 م الأربعاء 06 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، تفعيل خدمة فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع بمحافظة جنوب سيناء، دون الحاجة لتوجه المواطنين لمركز خدمة العملاء تيسيرًا عليهم.

وأوضح رئيس الشركة اليوم الأربعاء، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اتخذت عدة إجراءات للتسهيل على المواطنين، منها إطلاق تطبيق "قراءتي" للهاتف المحمول، ويتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات للشركة التابع لها داخل المحافظة مقر إقامته.

وتابع: أتاحت الشركة خدمة السداد الإلكتروني لفواتير مياه الشرب، من خلال تطبيق الهاتف المحمول، ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لرؤية 2030.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة وضعت خطة لتغيير "العدادات المعطلة" بعدادات مسبقة الدفع من خلال تركيب 2.2 مليون عداد حتى 30 يونيو 2022.

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