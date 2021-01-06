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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سوق مدينة بورفؤاد الحضاري الجديد.

وأطلع الوزير خلال جولته بالسوق، على ما يضمه من خدمات، ومستوى النظافة، ومدى توافر السلع الأساسية للمواطنين واحتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة.

ويقام السوق على مساحة 2200 متر مربع، ويضم 72 محلًا ومحلين للشوي، ومبنى إداري، ودورتي مياه، وكافتيريا، وسوبر ماركت "الكومبراتيف"، ومكاتب التشغيل المختلفة.