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الأمن البيئي في الرياض يضبط 34 مخالفاً لنظام المراعي والغابات

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بحوزتهم أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المُعد للبيع على مركبات

الأمن البيئي في الرياض يضبط 34 مخالفاً لنظام المراعي والغابات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة الرياض 34 مخالفاً لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم 21 مواطناً و9 مقيمين من الجنسية السودانية ومُقَيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الهندية، بحوزتهم أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع على مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

الأمن البيئي في الرياض يضبط 34 مخالفاً لنظام المراعي والغابات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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