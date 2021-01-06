بالصور.. إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية في بيلا بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أغلقت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع رجال الشرطة، وإدارة بيلا التعليمية، 7 مراكز للدروس الخصوصية في نطاق المدينة،للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه جرى تحرير 7 محاضر لأصحاب مراكز للدروس الخصوصية، بواقع محضر لكل صاحب مركز، لمخالفتهم توجيهات رئيس الوزراء، بمنع الدروس الخصوصية، خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد بشأن أزمة فيروس كورونا.