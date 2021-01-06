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بالصور.. محافظ أسوان يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالبريد

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بالصور.. محافظ أسوان يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالبريد بالصور.. محافظ أسوان يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالبريد

مصراوي Masrawy

02:49 م الأربعاء 06 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مسئولي مكتب البريد الرئيسي، بالتواجد بين المواطنين أثناء صرف المعاشات الشهرية، وطالبهم بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

ووجه المحافظ مدير عام البريد باستكمال تركيب مظلات وزيادة عدد المقاعد بجانب الحفاظ على مسافات التباعد على المنافذ لمنع التجمعات والازدحام أثناء الصرف، وهو الذي يجري تعميمه فى 155 مكتب في جميع أنحاء المحافظة، لمراعاة واتباع كافة الإرشادات والإجراءات الوقائية وخاصة كبار السن لمجابهة انتشار الفيروس.

وحرص اللواء أشرف عطية على الاستماع للعديد من المطالب الجماهيرية، مكلفًا المسئولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها.

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