أخبار عاجلة

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير واقع الشرق الأوسط إلى الأفضل -
الإفتاء: 3 شروط لجواز المحادثة بين الرجل والمرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي -
وزير الخارجية الألماني: السلام لا يجب أن يكون كلمة غريبة في الشرق الأوسط -
هل شارك رجال شرطة وعناصر إطفاء في اقتحام مبنى الكونجرس؟ -
العفو الدولية تدعو جو بايدن لغلق معتقل جوانتانامو -
إحالة عاملين بـ 5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق -
مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة يعلن تعافي طفلة من كورونا -
بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر -
الخميس.. عودة "واقع افتراضي" لياسمين محفوظ على الراديو 9090 -
رسميًا.. قرار بتصفية "الحديد والصلب" وفصل المناجم في شركة مستقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم: خروج من الاتفاق النووي

Print
روسيا عن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم: خروج من الاتفاق النووي عن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم: خروج من الاتفاق النووي

مصراوي Masrawy

02:51 م الأربعاء 06 يناير 2021

موسكو- أ ش أ:

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% يعد بمثابة خروج من الاتفاق النووي، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بشأن البرنامج النووي الإيراني .

وأضافت زاخاروفا في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، الأربعاء، أن كل المواد التي تم تخصيبها بنسبة 20% تظل تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالوكالة لم تكشف عن أي محاولات لاستخدام المواد لأغراض غير معلنة قد تتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وتابعت قائلة "في الوقت ذاته، يعد استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% خروجًا عن الاتفاقات الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة التي تهدف إلى تسوية البرنامج النووي الإيراني".

وأشارت المتحدثة إلى أن قرار إيران باستئناف تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو النووي جاء بسبب ضغط من أمريكا.

يذكر أن إيران بدأت عام 2019 في وقف الامتثال تدريجيًا للالتزامات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والأنشطة البحثية منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

شبكة عيون الإخبارية