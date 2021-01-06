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السودان: حمدوك يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تطوير التعاون الاقتصادي

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السودان: حمدوك يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تطوير التعاون الاقتصادي السودان: حمدوك يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تطوير التعاون الاقتصادي

مصراوي Masrawy

02:48 م الأربعاء 06 يناير 2021

الخرطوم- أ ش أ:

بحث رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفين مينوشن، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، الأمر الذي يعتبر مؤشراً قوياً لدخول العلاقات بين البلدين عهدا جديدا من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم الأهداف التنموية ولمصلحة شعبي البلدين.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن حمدوك استقبل، الأربعاء، في الخرطوم، وزير الخزانة الأمريكي، الذي وصل إلى السودان، في زيارة هى الأولى من نوعها، وذلك بحضور وزراء شئون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، العدل نصر الدين عبد الباري، الخارجية عمر قمر الدين، الري والموارد المائية ياسر عباس، ومستشار وزارة الخزانة آدم لييرك، ومستشار الأمن القومي ومدير إدارة الخليج وشمال افريقيا ميجيل كورييا، والقائم بالأعمال الأمريكي لدى السودان برايان شوكان.

وثمّن حمدوك، خلال اللقاء جهود الإدارة الأمريكية التي أفضت إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعادة الحصانة السيادية مما يحصنه أمام القضاء الأمريكي من أي دعاوى مستقبلية .

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