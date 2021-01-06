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"اﻷوقاف": افتتاح (23) مسجدا الجمعة القادمة في خمس محافظات

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"اﻷوقاف": افتتاح (23) مسجدا الجمعة القادمة في خمس محافظات "اﻷوقاف": افتتاح (23) مسجدا الجمعة القادمة في خمس محافظات

مصراوي Masrawy

03:19 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

تفتتح وزارة الأوقاف بعد غد الجمعة (23) مسجدًا في خمس محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي (690) مسجدًا.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من (500) مسجدًا جديدًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في واحد وثمانين يومًا فقط (690) مسجدا على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة جاءت على النحو التالي: 10 مساجد بمحافظة الشرقية، و9 مساجد بمحافظة المنيا، و2 مسجد في محافظة البحيرة، ومسجد بكل محافظة من محافظات المنوفية والأقصر.

وقالت الوزارة إن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد، وإنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها، بغرض نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله (عز وجل).

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