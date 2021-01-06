أخبار عاجلة

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير واقع الشرق الأوسط إلى الأفضل -
الإفتاء: 3 شروط لجواز المحادثة بين الرجل والمرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي -
وزير الخارجية الألماني: السلام لا يجب أن يكون كلمة غريبة في الشرق الأوسط -
هل شارك رجال شرطة وعناصر إطفاء في اقتحام مبنى الكونجرس؟ -
العفو الدولية تدعو جو بايدن لغلق معتقل جوانتانامو -
إحالة عاملين بـ 5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق -
مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة يعلن تعافي طفلة من كورونا -
بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر -
الخميس.. عودة "واقع افتراضي" لياسمين محفوظ على الراديو 9090 -
رسميًا.. قرار بتصفية "الحديد والصلب" وفصل المناجم في شركة مستقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

طلاق خدمة فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع

Print
طلاق خدمة فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع طلاق خدمة فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع

مصراوي Masrawy

02:54 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تيسيرا على المواطنين تم تفعيل خدمة فوري لشحن العدادات مسبقة الدفع دون الحاجة للتوجه لمركز خدمة العملاء، وذلك لعدد 11 شركة تابعة للشركة القابضة، وهى: "مياه الاسكندرية- الغربية- الشرقية- بني سويف- المنيا - المنوفية- أسيوط - البحر الأحمر- وجنوب سيناء ومحافظات القناة _ القليوبية".

وأوضح رئيس الشركة القابضة، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 16 مليون مشترك تقريبا، ووضعت الشركة خطة لتغير "العدادات المعطلة" بعدادات مسبقة الدفع من خلال تركيب 2.2 مليون عداد حتى 30/6/2022.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة أطلقت خلال الفترة الماضية تطبيق قراءتى للهاتف المحمول يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية، كما أتاحت خدمة السداد الإلكترونى الفواتير مياه الشرب من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125 لعدد 10 شركات تابعة، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الشركة القابضة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

شبكة عيون الإخبارية