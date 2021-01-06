أخبار عاجلة

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير واقع الشرق الأوسط إلى الأفضل -
الإفتاء: 3 شروط لجواز المحادثة بين الرجل والمرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي -
وزير الخارجية الألماني: السلام لا يجب أن يكون كلمة غريبة في الشرق الأوسط -
هل شارك رجال شرطة وعناصر إطفاء في اقتحام مبنى الكونجرس؟ -
العفو الدولية تدعو جو بايدن لغلق معتقل جوانتانامو -
إحالة عاملين بـ 5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق -
مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة يعلن تعافي طفلة من كورونا -
بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر -
الخميس.. عودة "واقع افتراضي" لياسمين محفوظ على الراديو 9090 -
رسميًا.. قرار بتصفية "الحديد والصلب" وفصل المناجم في شركة مستقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

عظام آدمية في مقلب قمامة تثير الرعب في بولاق الدكرور.. وكاميرات مراقبة تكشف السر

Print
عظام آدمية في مقلب قمامة تثير الرعب في بولاق الدكرور.. وكاميرات مراقبة تكشف السر عظام آدمية في مقلب قمامة تثير الرعب في بولاق الدكرور.. وكاميرات مراقبة تكشف السر

مصراوي Masrawy

03:17 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمد شعبان:

حالة من الرعب انتابت سكان بولاق الدكرور غرب الجيزة عقب العثور على عظام آدمية بمقلب قمامة.

سرعان ما استدعى الأهالي الشرطة خشية أن تكون العظام تخص قتيل. وجرى فرض كردون أمني بمعرفة الضباط.

للوهلة الأولى بدأ واضحاً أن العظام لا تخص قتيل لاسيما وجود علامات "ترقيم" على أجزاء العظام.

تتبع ضباط المباحث كاميرات المراقبة المتاخمة لمقلب القمامة فقادتهم إلى سيدة ألقت الكيس الذي يحوي العظام.

تحريات المقدم محمد الجوهري ومعاونيه النقيبين أحمد مندور وأحمد أبو رحمة توصلت إلى أن السيدة خادمة تعمل طرف زوجة طبيب متوفى منذ فترة ليست بالطويلة.

استمع العقيد أيمن الشرقاوي مفتش الغرب لأقوال الخادمة وزوجة الطبيب وتبين أن الأخيرة طلبت من الأولى التخلص من العظام في أثناء إعادة ترتيب محتويات غرفة تخص زوجها المتوفى.

الزوجة أشارت إلى أن زوجها كان يستخدم تلك العظام في عمله، وبعد وفاته قررت التخلص منها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

شبكة عيون الإخبارية